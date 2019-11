Sabe quanto paga de comissão bancária e qual a sua finalidade?

As comissões pagas os bancos estão entre as principais razões que levam os clientes a fechar uma conta bancária para a abrir noutro banco que apresente condições mais vantajosas.

Esta semana soube-se que os bancos cobraram um total de 40.3 mil milhões de euros em comissões entre 2007 e o primeiro semestre de 2019, uma média de 8.8 milhões de euros por dia.

Há bancos que chegam a cobram mais de 100 euros por ano para a manutenção da conta e não é fácil encontrar um banco que explique, com toda a clareza, o que se pagar numa comissão para a manutenção da conta.

De acordo com a informação disponibilizada no seu website oficial, nem o Banco de Portugal explica a finalidade deste custo, mas diz que é cobrado mesmo quando a conta não é usada, independentemente do valor do respetivo saldo bancário.

A maior parte dos bancos cobra 62 euros e 40 cêntimos por ano, mas há outros, em menos número, que não cobram nada. E depois há pacotes que isentam o titular desta comissão.

Mas há comissões para variadas situações. De acordo com a DECO, para depositar uma grande quantidade de moedas é preciso pagar três euros, tal como para valores entre 40 e 50 euros por declarações exigidas para fins fiscais ou por determinadas entidades, como escolas.

Pode ver todas as comissões cobradas no website do Banco de Portugal. Se decidir mudar de banco, terá de fechar a conta atual. Nesse caso, a primeira coisa que tem de fazer é avisar o banco. Há alguns que impõem um mês de antecedência.

Se a conta tiver sido aberta há mais de seis meses, não podem ser cobradas comissões de encerramento. Antes disso, podem.