Se conseguir maioria absoluta, Boris vai "pôr o Parlamento a funcionar outra vez"

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deu início à campanha do Partido Conservador para as eleições legislativas de 12 de dezembro, acusando a oposição de bloquear o Brexit e prometeu concluir o processo até janeiro.

"Não quero eleições antecipadas, e ninguém deseja ter eleições em dezembro, mas chegámos a uma altura em que tivemos de fazer uma escolha", afirmou junto à residência oficial, em Downing Street, após ter visitado a rainha Isabel II no palácio de Buckingham para informá-la da dissolução, hoje, do parlamento.

O líder do partido Conservador queixou-se de que os deputados "rejeitaram vezes consecutivas concretizar o ‘Brexit' e honrar o resultado do referendo [de 2016]" e prometeu: "Se conseguir uma maioria absoluta, vou pôr o Parlamento a funcionar outra vez".

O Reino Unido tinha previsto sair da União Europeia a 31 de outubro, mas acabou por aceitar um novo prolongamento até 31 de janeiro.

As eleições legislativas são vistas como uma forma de romper o impasse no parlamento, que chumbou três vezes um acordo negociado por Theresa May e recusou aprovar em três dias o acordo negociado por Boris Johnson, inviabilizando assim a saída no final de outubro.

Apesar de as eleições terem sido aprovadas pelo Parlamento, a dissolução precisou de ser formalizada pela rainha, iniciando formalmente o período de cinco semanas de campanha eleitoral.

Johnson já tinha aberto as hostilidades esta manhã, ao escrever um artigo que foi publicado no Daily Telegraph, o jornal conservador onde trabalhou durante anos enquanto cronista, em que compara o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, ao antigo secretário-geral do partido Comunista da União Soviética Josef Stalin.

Porém, hoje também sofreu um contratempo com a demissão do ministro para o País de Gales, Alun Cairns, por este alegadamente ter mentido quando disse que desconhecia que um colaborador tinha sido responsável pelo fim de um julgamento sobre uma violação.