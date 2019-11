Queda de teto faz vários feridos em teatro em Londres

A queda de parte do teto do teatro Piccadilly, em Londres, provocou esta quarta-feira vários feridos ligeiros, avança a BBC.



A sala de espetáculos, situada na zona do West End, estava repleta de público para ver a peça “A morte de um Caixeiro Viajante”, de Arthur Miller.

Alguns espetadores foram atingidos pelos destroços do teto e sofreram ferimentos ligeiros.

Cerca de mil pessoas foram retiradas do teatro, algumas assustadas e em pânico.

Uma testemunha relata que antes do acidente pingava água do teto do teatro.