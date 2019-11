Polícia holandesa investiga "situação suspeita" em avião

A polícia holandesa foi chamada a investigar uma "situação suspeita" a bordo de um avião no aeroporto de Schiphol, em Amesterdão.

Os passageiros e a tripulação já saíram do avião e estão em segurança, avança fonte da polícia citada pela agência Reuters.

“Há uma situação suspeita e é só isso que podemos dizer”, afirma um porta-voz da polícia militar.

A mesma fonte não avançou o nome da companhia do avião ou avançou mais pormenores sobre o caso.



O jornal "De Telegraaf" avança que o incidente aconteceu quando os passageiros embarcavam no avião, pouco antes da partida.

O capitão terá reportado uma tentativa de sequestro do aparelho por um pirata do ar, refere o mesmo jornal que cita várias fontes do setor aeroportuário.

O voo tinha como Madrid como destino.