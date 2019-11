Neto de Mandela: "África do Sul não precisa só de liberdade política, falta a económica"

Siyabulela Mandela tem 36 anos, é professor universitário de Relações Internacionais e anda pelo mundo para falar sobre o legado de Nelson Mandela, primeiro Presidente da África do Sul no pós-apartheid, Nobel da Paz pela sua luta pelos direitos civis e avô de Siyabulela.

Num dos palcos da Web Summit, esta quarta-feira, falou da estratégia que o avô seguiu em 1994, quando se tornou Presidente da África do Sul.

”A reconciliação foi a sua principal prioridade. Havia dois problemas, 300 anos de colonização e quase 60 anos de apartheid, e a unificação do país foi o seu objetivo.”

Se Nelson Mandela conseguiu uma transição pacífica para unificar o país, agora é necessário olhar para outros problemas que persistem, defendem Syabulela Mandela. “A África do Sul não precisa apenas de liberdade política, mas também de liberdade económica.”

O neto de Nelson Mandela fala num país onde metade da população vive na pobreza, sem acesso à educação ou a cuidados de saúde básicos. Trinta anos depois do fim do regime que segregava os cidadãos por raça, há ainda muitas desigualdades no país. “Os negros continuam a viver em casas pobres, sem condições, ao contrário dos brancos e mais ricos.”

Conclui, por isso, que o país tem de olhar para as necessidades da população e gerar riqueza, olhar para a economia tendo em vista os cidadãos, porque a maioria “está muito zangada”.