Ninguém pára os Lakers de LeBron James

Os Los Angeles Lakers somaram a sexta vitória consecutiva, esta quarta-feira, com um triunfo por 112-118 no terreno dos Chicago Bulls.

LeBron James, que está em grande forma e tem sido o jogador mais determinante na equipa californiana, somou o terceiro triplo-duplo consecutivo, com 30 pontos, 10 ressaltos e 11 assistências. O Rei foi coadjuvado por Anthony Davis, com 15 pontos, e Quinn Cook, com 17.

Do lado dos Bulls, de pouco serviram os 26 pontos de Zach LaVine e o duplo-duplo de Wendell Carter Jr., com 11 pontos e 11 ressaltos.

Esta foi, conforme referido, a sexta vitória consecutiva dos Lakers, que lideram a Conferência Oeste. Os Bulls estão no 14.º lugar do Este.

Todos os resultados



Charlotte Hornets-Indiana Pacers, 122-120

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics, 113-119

Atlanta Hawks-San Antonio Spurs, 108-100

Oklahoma City Thunder-Orlando Magic, 102-94



Denver Nuggets-Miami Heat, 109-89



Chicago Bulls-Los Angeles Lakers, 112-118