FC Porto “atropela” Benfica no andebol

O FC Porto venceu o Benfica, no pavilhão da Luz, por 23-33, em jogo antecipado da jornada 11 da Liga de andebol.

Ao intervalo, os dragões já venciam por 18-11.

O melhor marcador do encontro foi o benfiquista Petar Djordjic com 8 golos. Já pelos portistas, foi Victor Iturriza o melhor artilheiro com 6 tentos.

O Sporting também venceu esta quarta-feira. Os leões ganharam por 15 golos de diferença e continuam colados aos dragões na frente.

11ª Jornada

Benfica 23 33 FC Porto

Sporting 34-19 SC Horta

Madeira SAD - Belenenses 09Nov 17h

ABC - Boa Hora FC 17h30

Águas Santas - Vitória de Setúbal 18h

Avanca - FC Gaia 18h

ADA Maia - Boavista 18h

Classificação

1- Sporting (367-264) 33 pontos

2- FC Porto (377-279) 33

3- Benfica 29

4- Boa Hora FC 22

5- Madeira SAD 20

6- ADA Maia 20

7- ABC 20

8- Belenenses 19

9- Águas Santas 18

10- FC Gaia 18

11- Avanca 15

12- SC Horta 15

13- Boavista 14

14- Vitória de Setúbal 12

12ª Jornada

FC Porto - Sporting (16Nov 15h00)

Belenenses - Águas Santas (15h30)

Boa Hora FC - ADA Maia (16h00)

ABC - Vitória de Setúbal (17h30)

FC Gaia - Madeira SAD (18h00)

SC Horta - Avanca (21h00)

Boavista - Benfica (27 nov 20h30)