Seca benfiquista nas manchetes

A noite foi de dilúvio, mas o Benfica saiu seco e a definhar de Lyon, com uma derrota pr 3-1, que complica as contas do apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. É esse o grande destaque das manchetes dos jornais desportivos desta quarta-feira.

"Poucochinho", titula "A Bola", que fala de "opções discutíveis (outra vez) e, acima de tudo, falta de qualidade". "O Jogo" ataca as opções de Bruno Lage: "Onze de rendição". Pizzi e André Almeida começaram "finalíssima" no banco e cinco titulares estavam na II Liga há ano e meio - Tomás Tavares nem isso. "Sem pedalada", resume o "Record".

Quanto ao FC Porto, "O Jogo" revela que a melhor defesa da era Sérgio Conceição esbarra no pior ataque. Pinto da Costa acredita que Casillas vai voltar a jogar. Zé Luís pode voltar às opções iniciais em Glasgow.

No que toca ao Sporting, o grande destaque é a reintegração - e convocatória para o Rosenborg - de Wendel. Mathieu, Acuña e Jesé ficam de fora. Frederico Varandas tem cinco reforços em agenda, para janeiro.