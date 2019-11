Sá Pinto finta "entrada a pés juntos" sobre o futuro no Braga

Ricardo Sá Pinto desviou-se, esta quarta-feira, das questões sobre a possível influência da receção ao Besiktas, relativa à quarta jornada do grupo K da Liga Europa, e da visita ao Vitória de Guimarães, da 11.ª jornada do campeonato, sobre o seu futuro no Sporting de Braga.

Foi com humor que o técnico arsenalista respondeu à pergunta sobre o tema, em conferência de imprensa. "Está a fazer uma futorologia, que entrada fortíssima, a pés juntos. Não sei. Provavelmente, você sabe mais do que eu. Não tenho essa informação", garantiu, entre risos.

A questão surgiu devido à diferença de resultados do Braga entre campeonato e Liga Europa. Na competição europeia, os minhotos são primeiros do grupo, com duas vitórias em três jogos. No plano interno, estão em 10.º, com três vitórias e quatro derrotas em 10 jornadas.

Apesar do contraste no rendimento, Sá Pinto defendeu que o Braga tem-se exibido sempre melhor que os adversários e que "não existe uma diferença de mentalidade da equipa em termos de abordagem":

"Uma equipa tem de ter uma identidade de jogo e nós temos e não abdicamos dela. Temos sido sempre superiores aos adversários e criado muitas oportunidades, sempre mais que os adversários. Não vou fugir deste caminho. Enquanto não demonstrarem que os outros são melhores do que nós, nestes aspetos, vamos continuar neste caminho e vamos ser mais fortes. Em termos de eficácia, temos tido muita infelicidade. Mas também temos coisas para corrigir, como um ou outro momento de desconcentração que têm posto em causa resultados que merecíamos."



Besiktas tentará melhorar imagem dos primeiros jogos



Frente ao Besiktas, atual último colocado do grupo, será "um jogo de tripla", em que o fator casa não dá, na opinião de Sá Pinto, favoritismo ao Braga. O treinador arsenalista espera "um Besiktas no seu melhor, com vontade de pontuar ou ganhar e de mostrar o valor real que tem".

Ainda assim, Sá Pinto esclarece que a intenção é que o Braga se apresente com a mesma força que tem demonstrado na Liga Europa.

"Estamos em primeiro do grupo, temos tido uma prestação muito boa. Temos uma grande oportunidade de passar à fase seguinte e não a queremos perder, porque estamos bem posicionados. Não é uma obrigação, mas é um desejo, porque somos o Braga, somos ganhadores e queremos alcançar a vitória em todos os jogos. Este não é exceção e vamos fazer tudo para que isso aconteça", assegurou o técnico.

O melhor arranque da história arsenalista na Europa será testado na quinta-feira, às 20h00, no Estádio Municipal de Braga. O Braga-Besiktas terá informações nas edições de Bola Branca e em rr.sapo.pt.