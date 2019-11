Rui Costa marcará presença no Congresso Mundial de Scouting

Rui Costa, administrador da SAD do Benfica, estará, na próxima quarta-feira, dia 13 de novembro, no Congresso Mundial de Scouting, no Porto. Outros nomes, como o antigo guarda-redes internacional brasileiro Júlio César, o ex-jogador Pedro Mendes e o treinador Costinha, também estarão no evento, para abordar experiências no trajeto enquanto profissionais de futebol.

“O Scouting é um saber relacionado com a identificação de atletas com talento e com elevado potencial. O scouting também é muito utilizado para análise de equipas e identificação de esquemas táticos, et cetera”, explica Emanuel Calçada, em entrevista a Bola Branca.

Emanuel Calçada detalha que o scouting nasce "neste conjunto de saber, de práticas e teorias que no seu conjunto levam a que com alguma certeza e convicção se possa identificar um jogador como sendo com potencial".

"Assim nasceu a ideia do Scouting e do Congresso Mundial. Mas o evento fala também sobre agenciamento e gestão de ativos”, acrescenta.

O Congresso Mundial de Scouting realiza-se a 12 e 13 deste mês, no Porto. Emanuel Calçada considera tratar-se do “evento do futebol mais importante em Portugal". "Há clientes que só se vêem anualmente neste congresso. O futebol obriga a uma vida ocupada e de compromissos e aproveitam o evento para se encontrarem”, argumenta.