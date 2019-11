Pedro Moreira à espera do projeto certo

Novembro, a época já vai com três meses de competição, e Pedro Moreira está sem clube, a contar as horas para voltar ao ativo. O médio, que se destacou no Rio Ave nos últimos anos e que na época passada jogou na Roménia, assume parte da responsabilidade pela situação.

"Deixei adiar as coisas, deixei andar, também foi culpa minha. No ano passado, assinei, na Roménia, a 15 de outubro. Este ano já podia estar a competir, mas acabei por não aceitar o que foi aparecendo, porque achava que não era o ideal para mim", conta, em entrevista à Renascença.

Já há um ano, Pedro Moreira viveu algo semelhante. Terminou contrato com o Rio Ave, não aceitou a proposta de renovação, com o pensamento de emigrar, e só em meados de outubro assinou contrato com o Hermannstadt. O clube alcançou o objetivo da permanência na liga romena e Pedro recebeu proposta para ficar. No entanto, a experiência, ainda que a nível desportivo tenha sido boa, não foi globalmente positiva.