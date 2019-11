A.F. Lisboa vota Fernando Gomes, se ele for recandidato

A associação de futebol de Lisboa (AF Lisboa) vota a favor da recondução de Fernando Gomes como presidente da FPF.

No cargo desde 2011, Fernando Gomes ainda não anunciou se é recandidato, mas, se for, terá o apoio das associações distritais, incluindo Lisboa.

O presidente da AF Lisboa, Nuno Lobo, fala num apoio unânime das associações distritais à recondução de Fernando Gomes.

“A associação de futebol de Lisboa já decidiu que no próximo ato eleitoral, se for intenção do atual presidente recandidatar-se, ser subscritora da sua candidatura, como foi em 2016. O apoio da associação de futebol de Lisboa é total”, disse.

Nuno Lobo admite “discordância em alguns pontos, mas concordância em muitos mais. Nesta ponderação que fazemos de quatro em quatro anos julgamos que Fernando Gomes é a melhor escolha para continuar este seu ciclo.”

“As associações já discutiram essa questão e julgo que é unanime a recandidatura de Fernando Gomes. Depende dele, é uma decisão pessoal”.

Também a associação de treinadores, através do seu presidente, já adiantou à Renascença que vai apoiar a recandidatura de Fernando Gomes, se esta avançar.

As eleições para a FPF estão marcadas para abril ou maio de 2020.

Nuno Lobo falou à margem da apresentação do “Grande Livro do Futebol Português”. Um anuário publicado pelo site Zero Zero em parceria com a FPF.