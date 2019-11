Son pede desculpas a André Gomes

O sul-coreano Heung-Ming Son marcou dois golos na vitória do Tottenham contra o Estrela Vermelha para a Liga dos Campeões e pediu desculpas a André Gomes.

Son esteve diretamente envolvido no lance da lesão grave do internacional português e aproveitou a partida desta quarta-feira para lembrar o jogador do Everton.

Na altura do lance, o sul-coreano saiu em lágrimas.