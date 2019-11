Noite de reviravoltas e muitos golos na Liga dos Campeões

A noite de Liga dos Campeões desta terça-feira foi rica em golos e reviravoltas, com o Chelsea e o Ajax, o Borussia Dortmund, e o Valência em especial destaque. Barcelona e Nápoles foram as desilusões.

Entre ingleses e holandeses, o que não faltou foi golos. O Ajax abriu o marcador logo aos dois minutos, com um autogolo de Abraham, mas o Chelsea empatou três minutos depois, pelos pés de Jorginho, de grande penalidade. A noite parecia ser do Ajax, que regressou à vantagem com golos de Promes, Kepa (autogolo) e Van de Beek. Porém, as expulsões de Veltman e Blind em minutos consecutivos (68 e 69) permitiram a reação ao Chelsea, que recuperou do 1-4 apoiado em Azpilicueta, Jorginho (penálti) e James. Os "blues" ainda chegaram a consumar a reviravolta, mas o golo de Abraham foi anulado pelo videoárbitro, por mão na bola.

Houve outra reviravolta nesse grupo: o Valência esteve a perder por 0-1, em casa, diante do Lille, devido a um golo de Osimhen, mas deu a volta, com quatro golos na última meia hora. Parejo (penálti), Soumaoro (autogolo), Kondogbia e Ferrán Torres deram a vitória aos espanhóis.

Com isto, o grupo H está ao rubro. Em primeiro, encontra-se o Ajax, com sete pontos, os mesmos do Chelsea, segundo, e do Valência, terceiro. O Lille está na última posição, com apenas um ponto.

Loucura alemã



A outra reviravolta da noite foi da autoria do Borussia Dortmund, que derrotou o Inter de Milão, em casa, por 3-2, mas esteve a perder por 0-2. Lautaro Martínez e Vecino adiantaram os italianos, mas o lateral goleador Achraf reduziu, já na segunda parte. Julian Brandt empatou e, aos 64 minutos, Achraf bisou e deu a vitória às abelhas.

No outro jogo do grupo F, o Barcelona tinha empatado em casa, sem golos, com o Slavia de Praga. Feitas as contas, os espanhóis continuam a liderar, com oito pontos, mais um que o Dortmund. Em terceiro, surge o Inter, com quatro pontos. O Slavia está em último, com dois.

Favoritos em apuros

O grupo E assistiu a exibições aflitas dos favoritos, Nápoles e Liverpool.

Os italianos viram-se a perder, diante do Salzburgo, logo aos 11 minutos, devido a uma grande penalidade convertida por Haland, sensação da prova, de 19 anos. Contudo, aos 44 minutos, Lozano empatou.

Os campeões europeus adiantaram-se bem cedo frente ao Genk, em casa, por intermédio de Wijnaldum. Ao minuto 41, Samatta empatou. Todavia, Oxlade-Chamberlain não permitiu que a alegria belga durasse: aos 53 minutos, o "Touro" deu a vitória ao Liverpool.

O Liverpool lidera o agrupamento, com nove pontos, mais que o Nápoles, que segue na segunda posição. Em terceiro, com quatro pontos, está o Salzburgo. O Genk aparece em último, com apenas um ponto.

Todos os resultados desta terça-feira



Grupo E:

Nápoles 1-1 RB Salzburgo

Liverpool 2-1 Genk

Grupo F

Barcelona 0-0 Slavia de Praga

Borussia Dortmund 3-2 Inter de Milão

Grupo G

Benfica 3-1 Lyon

Zenit 0-2 RB Leipzig

Grupo H

Chelsea 4-4 Ajax

Valência 4-1 Lille