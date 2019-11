Jogadores do Arsenal fazem "meiinho" com apanha-bolas do Vitória de Guimarães

Os jogadores do Arsenal deixaram um apanha-bolas do Vitória de Guimarães participar num "meiinho", esta quinta-feira, antes do jogo entre as duas equipas, da quarta jornada do grupo F da Liga Europa.

Num momento captado por um jornalista do "The Telegraph", que estava presente no Estádio D. Afonso Henriques, pode ver-se os suplentes dos "gunners" a trocar passes com um menino com colete de apanha-bolas.

Apesar da diferença de altura para os jogadores profissionais, todos bem crescidos, a qualidade do rapaz impressionou, nas redes sociais.

Veja o momento: