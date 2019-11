Gonçalo Paciência nomeado para jogador do mês da Bundesliga

O internacional português Gonçalo Paciência está a entre os seis nomeados para melhor jogador de outubro da Bundesliga.

O avançado do Eintracht Frankfurt concorre com o colega de equipa Filip Kostic e com Serge Gnabry (Bayern Munique), Robert Lewandowski (Bayern), Benjamin Hubner (Hoffenheim) e William (Volfsburgo).

Em outubro, Gonçalo Paciência somou dois golos e uma assistência em três jogos para o campeonato alemão. Já em novembro, no dia 2, o ponta-de-lança fez o gosto ao pé na goleada, por 5-1, ao Bayern Munique.

Numa Bundesliga que está ao rubro, o Eintracht segue no sétimo lugar da tabela classificativa, com 17 pontos. A posição engana, visto que as águias estão a apenas dois pontos do segundo classificado, o Borussia Dortmund, e a cinco do primeiro, o Borussia Monchengladbach.

A votação está a decorrer na página da Bundesliga da EA Sports.