Gabriel Paulista recusa chamada do Brasil para jogar por Espanha

Gabriel Paulista está a completar os trâmites necessários para obter passaporte espanhol e poder jogar pela seleção daquele país. O compromisso do central brasileiro para com Espanha é tal que já anunciou que recusaria uma convocatória para a seleção do Brasil.

"Garanto que quero jogar pela seleção espanhola, creio que estou a fazer um bom trabalho. Espero continuar com este nível, para poder ser convocado. Se o Brasil me chamar, não quero ir. Vou com Espanha", sublinhou o defesa do Valência, na terça-feira, quando questionado sobre o assunto, após a vitória (4-1) sobre o Lille, para a Liga dos Campeões.

Foi há pouco mais de um mês que Paulista, de 28 anos, deu conta da sua vontade de representar Espanha, face à falta de oportunidades com o Brasil. Uma chamada da "canarinha" não alteraria a decisão.

Gabriel Paulista foi jogado do Villarreal em 2014, tendo depois passado pelo Arsenal durante três épocas. Na temporada 2017/18, regressou a Espanha, para representar o Valência, e tem sido indiscutível.