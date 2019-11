Federação australiana vai pagar o mesmo às seleções masculina e feminina

A Federação de Futebol da Austrália (FFA) anunciou, esta quarta-feira, que fechou, com a Associação de Futebolistas Profissionais da Austrália (PFA), um acordo (CBA) que permite acabar com as diferenças salariais entre as seleções feminina e masculina daquele país.

O acordo tem duração de quatro anos e contempla o agregar dos lucros das equipas nacionais num só fundo, de que cada equipa receberá 24%, em 2019/20. A cada ano do acordo, a percentagem subirá um ponto.

Além disso, desses 24% que cada seleção receberá, 5% serão reinvestidos nas seleções jovens da Austrália, "garantindo um nível mínimo de investimento nas gerações futuras dos 'Caltex Socceroos' e das 'Westfield Matildas'", explica a FFA, em comunicado no site oficial.

"Este novo acordo reflete a determinação do futebol em abordar o assunto da paridade de género em todas as facetas da modalidade e de construir um modelo financeiro que recompense os jogadores, à medida que os lucros das seleções nacionais crescem", pode ler-se.

A FFA criou, ainda, um escalonamento salarial para a seleção feminina, as "Matildas", dividido em três degraus, com o aumento da remuneração anual. As jogadores do primeiro escalão ganharão tanto como os melhores elementos da seleção masculina, os "Socceroos".