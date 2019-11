O treinador adjunto do Besiktas ainda acredita na qualificação dos turcos para a fase seguinte da Liga Europa.

Recep Ucar, que falou devido à ausência de Abdullah Avci, devido a gripe, reconhece que os turcos não conseguiram “os resultados que queríamos nos primeiros três jogos, mas não foi tudo mau”.

“Faltam três jogos e queremos ganhar todos para continuar com hipóteses de nos qualificarmos. O Besiktas sempre conseguiu sair de crises e acreditamos que podemos vencer amanhã [quinta-feira]”.

O adjunto do Besiktas aproveitou para deixar elogios aos guerreiros do Minho.

“O Sp. Braga é uma equipa muito conhecida da Europa. Não está muito bem no campeonato português, mas é uma equipa compacta”.

Os arsenalistas estão no primeiro lugar do grupo na Liga Europa, com sete pontos.