Trabalho dos voluntários da Web Summit vale cerca de um milhão de euros

A mais recente edição da Web Summit, a decorrer esta semana em Lisboa, arrancou com um número recorde de 70 mil participantes, de mais de 160 nacionalidades diferentes. E em linha com o cenário de edições anteriores, também este ano a organização contou com o apoio de milhares de voluntários.

De acordo com a informação divulgada esta quarta-feira pela organização da cimeira tecnológica, a edição deste ano, a 4.ª em Portugal, soma 2.700 voluntários que, ao que a Renascença apurou, cumprem 9 horas de trabalho diário, com direito a um dia para visitar a feira e assistir às conferências.

A carga de trabalho pode chegar às 18 horas diárias no caso dos voluntários que optam por trabalhar menos dias. À Renascença, uma das mais relevantes empresas de recursos humanos em Portugal adianta uma estimativa de custo, que avalia o trabalho destes voluntário em 976.860 euros, já tendo em conta o elevado número de voluntários, ou seja, não é um valor calculado por tabela.

“Para um evento de quatro dias, onde a necessidade é de 2.700 hospedeiras/comissários durante 9h/dia, o valor a considerar, em jeito de estimativa, é de 976.860 euros”, adianta a Randstad, tendo já em conta o dia de descanso, para visita à cimeira, a que todos os voluntários têm direito.

A Randstad esclarece ainda que, “perante estes perfis, e face à muito curta duração da atividade, [os voluntários] são regra geral prestadores de serviços, o que por outras palavras significa que respondemos a estas consultas com uma realidade de recibos verdes (fatura-recibo)”.

“O perfil não é exigente em termos de competências técnicas, mas pedem-nos pessoas com uma presença física apelativa e exigente, com forte capacidade de comunicação, simpatia e disponibilidade”, acrescenta a empresa especializada em recursos humanos e trabalho flexível.