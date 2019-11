​Fazer 300 quilómetros em uma hora num carro elétrico voador? Pode ser possível já em 2025

É o cenário de muitos milhares de portugueses. Passam uma hora no carro de casa para o trabalho e do trabalho para casa, muitas vezes percorrendo distâncias de pouco mais de 30, 40 ou 50 quilómetros.

Agora imagine que demora à mesma uma hora a chegar ao trabalho, mas vem de sua casa não no meio da cidade, mas no campo, na sua terra de origem ou mais junto ao mar. Meio de transporte: um carro voador elétrico com autonomia para 300 quilómetros que o transporta a uma velocidade de 300 quilómetros por hora.



Foi este o cenário que a empresa Lilium Aviation projetou no palco central da Web Summit esta quarta-feira, dizendo que poderá ser uma realidade já em 2025.

“Temos de redesenhar a Terra para 10 mil milhões de pessoas viverem de forma sustentável em 2050”, foi a meta traçada por Daniel Wiegan, presidente executivo da empresa, acrescentando que, com este tipo de viaturas, será possível “combinar o estilo de vida urbano e rural”.

O projeto começou a ser desenvolvido em 2015, ano em que a empresa foi criada e que, quatro anos depois, emprega 400 pessoas.

O Lilium Jet é uma espécie de helicóptero sem pás, com capacidade para cinco pessoas e com tecnologia que permite voos na vertical. De acordo com a empresa, o objetivo é que estas viaturas possam já andar pelos ares em 2025.

E se está a pensar nos custos, eis a estimativa feita pela empresa: se fazer 100 quilómetros de helicóptero custa cerca de 108 euros e de carro elétrico custa nove euros, numa destas viaturas o custo baixa para 6,20 euros, garante Daniel Wiegan.