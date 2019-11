Champions de Lage "desvaloriza" jogadores e clube, diz Toni

Toni acredita que a campanha do Benfica na Liga dos Campeões está a desvalorizar os jogadores e o próprio clube.

O antigo jogador e treinador das águias manifesta, em entrevista a Bola Branca, todo o seu desagrado pelo fraco desempenho da equipa de Bruno Lage na presente edição da prova, com uma vitória e três derrotas.

"A Liga dos Campeões é uma prova de grande exigência, é um palco onde se podem valorizar os jogadores, mas também é um palco onde eles se podem desvalorizar. E o trajeto que o Benfica tem feito nesta edição tem desvalorizado alguns dos seus ativos. Nós sabemos que a Champions está formatada para os grandes 'tubarões' da Europa, mas o Benfica tem um historial que o deve obrigar a ultrapassar a fase de grupos", aponta.

O último mau resultado do Benfica foi diante do Lyon, com uma derrota, por 3-1, em França. Uma partida "que acabou por ser igual às outras que o Benfica tem feito nesta edição da Champions", segundo Toni.

"Desde o jogo com o Leipzig que o Benfica tem tido exibições e resultados que estão longe de honrar aquilo que é a marca Benfica. A Liga dos Campeões é um espaço de valorização de jogadores e de clubes. O Benfica fez a sua história na Taça dos Clubes Campeões Europeus, ganhou duas numa década e foi à final em mais três ocasiões", refere.

Atenções viradas para o sucesso interno



Com a derrota frente ao Lyon, na quarta jornada do grupo G, as contas do apuramento para os oitavos de final complicaram-se bastante. Ganhar os dois últimos jogos, frente a Leipzig e Zenit, não garante a qualificação. Por isso, Toni apela a que se "vire as agulhas" para o "plano doméstico":

"Depois deste jogo, as atenções têm de ser viradas para o jogo com o Santa Clara. Haverá estes dias, que são cáusticos pelas análises que são feitas, mas, no sábado, o Benfica tem logo pela frente um adversário difícil para ultrapassar e para manter a sua linha de rumo em relação àquilo que é o objetivo principal da época: a conquista do campeonato."



O Santa Clara-Benfica está marcado para sábado, às 17h00, no Estádio de São Miguel. O jogo da 11.ª jornada do campeonato terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.