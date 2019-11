Reveja a emissão em direto de Ana Galvão no recinto da Web Summit

Lisboa acolhe este ano, pela quarta vez, a maior conferência tecnológica do mundo. Até quinta-feira são esperados cerca de 70 mil participantes no evento, que contará com mais de 1.200 oradores.

