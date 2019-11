Wendel reintegrado no plantel do Sporting

Wendel está a treinar com o plantel principal, em Alcochete. A Renascença apurou que o médio brasileiro foi, efetivamente, reintegrado no grupo de Silas, depois de uma semana a treinar com os sub-23.

O técnico do Sporting abordou o tema, em várias conferências de imprensa, e foi repetindo que o regresso de Wendel dependia, sobretudo, do jogador.

O médio, de 22 anos, foi afastado da equipa depois de ter infringido o regulamento disciplinar do clube. Wendel foi visto num restaurante em Lisboa, já depois da hora de recolher determinada pelo Sporting.

Esta foi a última falha disciplinar o jogador, depois de ter sido apanhado a conduzir sem carta e de ter viajado a Itália, para assistir a um jogo da Juventus, numa altura em que precisava de autorização do clube para se deslocar ao estrangeiro.