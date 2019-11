Mathieu e Acuña lesionados no dia de Wendel

Mathieu e Acuña não treinaram, esta terça-feira, no dia em que Wendel foi reintegrado na equipa principal do Sporting. Silas não contou com os dois elementos habitualmente titulares da defesa, que se juntaram a Fernando, Battaglia e Jovane na lista de lesionados.

Mathieu tem dores musculares no gémeo da perna direita, Acuña sofreu um traumatismo no joelho direito. Battaglia e Fernando realizaram trabalho de recuperação no relvado. Jovane Cabral fez tratamento à lesão e trabalho de ginásio.

Silas prepara a deslocação à Noruega, onde vai defrontar o Rosenborg, em jogo a contar para a 4.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa. Wendel, reintegrado após uma semana afastado, foi a grande novidade do dia. Eduardo Quaresma foi chamado pelo treinador ao trabalho da equipa principal.

O Rosenborg-Sporting está marcado para quinta-feira, às 17h55. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.