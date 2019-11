Revista “Beira Alta” está de volta para divulgar património religioso

Fundada em 1942, a publicação semestral esteve parada durante dois anos. “Houve um período interregno de reflexão, para conseguir levar a revista a um público mais alargado e atrair mais investigadores”, sublinha Fátima Eusébio, observando que a revista faz parte das bibliotecas universitárias.

Como forma de assinalar o atual regresso, foram reeditados os primeiros números do ano da fundação. “O fac-símile traz-nos o grafismo, o papel utilizado, os pormenores do papel vegetal, a publicidade”, mostra a diretora da revista “Beira Alta” que está agora igualmente disponível num site, em https://www.revistabeiraalta.pt/. “E onde vão ser disponibilizadas todas as revistas”, assinala Fátima Eusébio revelando que para já, online, estão as revistas até 1977 e durante o ano que vem, será colocado no site, todo o espólio.

A diretora da publicação considera “ser importante para quem faz investigação a herança extraordinária proporcionada por esta revista”.

O site da revista “Beira Alta” tem acesso livre, mas só até ao final deste ano. Depois será feito a partir de assinatura.

Até dezembro sai o próximo número da revista que pode também ser adquirido através da CIM – Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, na Casa do Adro, junto à Catedral de Viseu.

Está ainda a ser preparado um conjunto de estudos por investigadores convidados sobre os contributos desta revista ao longo de 75 anos. Resultados que vão ser apresentados num simpósio a decorrer no próximo ano.