Pinto da Costa acredita que Casillas vai voltar a jogar

Pinto da Costa acredita que Iker Casillas vai voltar a jogar futebol. O guarda-redes revelou, nas redes sociais, que está de volta aos treinos e o presidente do FC Porto fica "muito feliz por mais um passo na sua recuperação total".

"Toda a gente sabe a estima que todos, no FC Porto e no universo do desporto, têm por esse grande atleta e grande homem que é o Iker. Foi mais um passo para a sua recuperação total e fico muito feliz, como é óbvio. Estou convencido que ainda o vamos ver com a camisola do FC Porto", disse Pinto da Costa, em declarações difundidas pela SIC.

Casillas publicou uma foto das suas chuteiras nas redes sociais, com a legenda: "Há seis meses e três dias que estavam no cacifo". O espanhol sofreu um enfarte do miocárdio no dia 1 de maio e seis meses depois volta a treinar.

Aos 38 anos, o jogador ainda não anunciou se vai continuar a jogar, ou se vai terminar a carreira. O prazo que determinou para tomar a decisão é março de 2020.