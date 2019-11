Deco desvaloriza momento do FC Porto. "Estão a dois pontos do Benfica"

Deco, antigo internacional português e glória do FC Porto, não vê nada de anormal na época dos dragões, apesar de compreender a "contestação natural" dos adeptos. Em declarações à margem da "WebSummit", o atual empresário recorda a situação atual da tabela classificativa.

"Não vejo momento nenhum do FC Porto. Estão a dois pontos do Benfica. Está a ter uma época com momentos bons, alternados com um não tão bons. Teve jogadores lesionados, não é fácil também. Tem tido jogos muito bons, outros não tão bons. Acho que está na linha do que tem vindo a acontecer nas outras épocas", disse.

Sobre a contestação dos adeptos portistas a Sérgio Conceição, após o empate na Madeira contra o Marítimo e a vitória por 1-0 frente ao Aves, Deco encara com normalidade.

"Num clube grande como o FC Porto é natural existir contestação em qualquer momento, quando as coisas correm bem, ou não. Mas eu acho que está na mesma linha dos outros anos. Acho que estiveram muito bem numa primeira fase e alteraram noutra, mas com a equipa que tem e o treinador que tem, é só uma questão de tempo para manter os jogos que já vimos fazer esta época", remata.