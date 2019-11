Sindicato dos Guardas Prisionais. "Temos mais denúncias de tráfico e corrupção" noutras cadeias

Veja também:

As buscas realizadas pela Polícia Judiciária (PJ) esta terça-feira na cadeia de Paços de Ferreira e noutros locais, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga dentro daquele estabelecimento prisional, deram-se no seguimento de denúncias da parte do Sindicato Nacional do Corpo de Guardas Prisionais.

Em declarações à Renascença, Jorge Alves, dirigente do sindicato, confirma que as buscas resultaram "de uma série de denúncias do corpo da guarda prisional no estabelecimento prisional", às quais se seguiram as publicações de fotos e vídeos de festas dentro da prisão. "A situação arrastou-se até se tornar pública."