Paddy Cosgrave: "Depois desta Web Summit vamos rever tudo"

O cofundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, admitiu esta terça-feira a revisão de todo o funcionamento da conferência anual de tecnologia após a edição deste ano, que termina na quinta-feira, afirmando que já foi atingido "o número perfeito em Lisboa".

Após o surgimento de dúvidas sobre alguns pontos do acordo assinado há um ano para manter a Web Summit na capital portuguesa até 2028, em particular o facto de as obras de alargamento da FIL não terem avançado antes da edição deste ano, o empreendedor irlandês diz que se sente "bem" em relação ao facto de já ter atingido a capacidade máxima no atual recinto.