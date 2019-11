Ordem dos Médicos contrata advogados para acelerar processos disciplinares acumulados

A Ordem dos Médicos vai contratar uma equipa de advogados para acelerar os processos disciplinares acumulados e evitar as prescrições.

Só o Conselho Disciplinar (CD) do Sul identificou 15 médicos com mais de três processos cada. Este ano já deram entrada mais de 609 casos como avançou à Renascença presidente deste órgão.

“Somando aos casos que vinham do passado – cerca de 945 – temos, neste momento, uma necessidade de resolver 1.600 casos, incluindo os que entraram ontem”, enumera Alexandre Lourenço.

O número de pendências no CD Regional do Sul foi conhecido na sequência do caso de um bebé que nasceu em Setúbal com malformações graves. O médico que acompanhou a gravidez e realizou as ecografias obstétricas, Artur Carvalho, que, entretanto, foi suspenso preventivamente pelo CD Regional do Sul, tem seis processos em curso neste órgão e já em 2011 havia sido noticiada uma situação semelhante na Amadora, que motivou também a abertura de um processo disciplinar e uma queixa no Ministério Público, ambos arquivados.

O processo mais antigo ainda em aberto no CD relativo a este médico obstetra remonta a 2013.

Tendo em conta o número de casos, a sua gravidade e proximidade de prescrição, o Conselho decidiu estabelecer uma grelha de prioridades e recorrer a advogados para apoio jurídico.

Foi ainda decidido contratar uma equipa de consultoria, também com caráter de urgência, para rever todo o modelo de tramitação de processos, com vista a avaliar todas as áreas passíveis de melhoria e de soluções.