Operação Marquês. Sócrates diz que "não ficou pedra sobre pedra na acusação"

O antigo primeiro-ministro José Sócrates considera que "não ficou pedra sobre pedra" na acusação do processo Operação Marquês, em que é suspeito de corrupção.

"Estou muito satisfeito. Acho que foi tudo muito exaustivo. Vim aqui com o espírito inicial de repor a verdade e não ficou pedra sobre pedra nesta acusação", declarou o principal arguido do caso.



José Sócrates falava aos jornalistas à saída do tribunal, em Lisboa, no final do quinto e último dia de interrogatório no âmbito da fase de instrução do processo.

Questionado se justificou as entregas em dinheiro vivo ou se trouxe novos documentos ao processo, o antigo primeiro-ministro não respondeu.

De acordo com a edição online do "Jornal de Notícias", José Sócrates justificou esta segunda-feira ao juiz Ivo Rosa o seu estilo de vida.

Garantiu que as viagens de férias que realizou ao longo dos anos foram pagas pela mãe, que nos anos 80 recebeu uma herança de cinco milhões de euros.

Carlos Santos Silva, o alegado testa de ferro de José Sócrates, vai ser ouvido a 27 de novembro pelo juiz Ivo Rosa.



Na sessão desta segunda-feira, advogados e procuradores deixaram os telemóveis e 'ipad' fora da sala de audiência a pedido de Ivo Rosa.