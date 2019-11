Combate ao tráfico de droga. Oito detidos na prisão de Paços de Ferreira, incluindo cinco guardas

A Polícia Judiciária (PJ) realizou esta terça-feira uma "operação de grande envergadura" no combate ao tráfico de estupefacientes na cadeia de Paços de Ferreira. Ao todo foram detidas oito pessoas, cinco delas guardas prisionais e três alegados traficantes.

As buscas visaram sobretudo o Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, mas também residências e espaços comerciais. Ao todo, foram realizadas 52 buscas.

Na origem da operação estão diversos inquéritos em curso no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Porto-Este e Penafiel, relacionados com a introdução de droga na prisão em causa.

As buscas, que à hora do almoço continuavam em curso, estão a ser acompanhadas por três magistrados do Ministério Público e contam com a colaboração da Direção-Geral dos Serviços Prisionais.