Combate ao tráfico de droga. Nove detidos na prisão de Paços de Ferreira, incluindo cinco guardas

A Polícia Judiciária (PJ) realizou esta terça-feira uma "operação de grande envergadura" no combate ao tráfico de estupefacientes na cadeia de Paços de Ferreira. No âmbito da operação "Entre-grades" foram detidas nove pessoas, cinco delas guardas prisionais.

Em conferência de imprensa na sede da PJ, no Porto, o diretor da PJ do Norte, Norberto Martins, indicou que além das diligências realizadas no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, no âmbito desta operação também foram feitas buscas nas cadeias do Porto, Santa Cruz do Bispo (masculino), Guimarães, Monsanto e Vale dos Judeus.

O esquema consistia na introdução de drogas no estabelecimento prisional, maioritariamente haxixe e cocaína, tendo sido apreendidos também "vários telemóveis" e 20 mil euros em dinheiro.

Os nove detidos correspondem a cinco guardas prisionais, dois deles chefes, um ex-recluso e outras pessoas, nomeadamente familiares envolvidos no esquema.

Ao todo, foram realizadas 52 buscas. Na origem da operação estão diversos inquéritos em curso no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Porto-Este e Penafiel.

As buscas foram acompanhadas por três magistrados do Ministério Público e contaram com a colaboração da Direção-Geral dos Serviços Prisionais.

