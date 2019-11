Turquia anuncia detenção da irmã do ex-líder do Estado Islâmico

A Turquia anunciou esta segunda-feira a detenção da irmã de Abu Bakr al-Baghdadi, líder do autoproclamado Estado Islâmico que morreu no mês passado.

Rasmiya Awad, de 65 anos, foi capturada em Azaz, uma cidade no Norte da Síria, juntamente com o marido e com uma nora.

A notícia foi confirmada à agência Reuters por uma fonte oficial turca.