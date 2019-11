Nove norte-americanos assassinados no México. Seis eram crianças

Pelo menos nove cidadãos norte-americanos, três mulheres e seis crianças, foram mortos no México, numa emboscada que terá sido levada a cabo por traficantes de droga.

As vítimas são todas da família LeBaron, que faz parte de uma comunidade religiosa mórmon que reside no México há várias décadas.

O ataque aconteceu na segunda-feira. Teve como alvo uma caravana de veículos em que seguiam os norte-americanos, no estado de Sonora, no norte do México.