Israel vai expulsar diretor da Human Rights Watch

O Supremo Tribunal de Israel confirmou a decisão do Governo de expulsar o norte-americano Omar Shakir, responsável no país pela organização não-governamental Human Rights Watch (HRW).

Israel considera que Omar Shakir é um apoiante de sanções contra o país, devido à política de colonatos na Cisjordânia.

Uma lei de 2017 impede a entrada em Israel de pessoas que publicamente apoiem o boicote ao país ou aos colonatos nos territórios ocupados.

O diretor da Human Rights Watch considera que o tribunal deu aval à deportação em detrimento da defesa dos seus direitos.

Com esta decisão, Israel junta-se a países como Coreia do Norte, Irão e Egito de impedir a presença no país de elementos da organização humanitária.