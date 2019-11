Denunciante da Cambridge Analytica: "Continuamos incrivelmente desprotegidos"

Em 2016, Brittany Kaiser, denunciante do escândalo Cambridge Analytica, estava em plenas funções na empresa que, viria a saber-se em 2018, utilizou dados de milhões de perfis do Facebook para fins políticos, nomeadamente a campanha de Donald Trump nos Estados Unidos. Entretanto, passou a ser uma ativista pela proteção de dados – mas diz que pouco mudou no mundo.

Brittany Kaiser não acredita que as grandes empresas tecnológicas deem o primeiro passo para prevenir e combater a desinformação em grande escala e para dar aos utilizadores o controlo total sobre os seus dados. Porém, diz que, se quisessem, poderiam resolver o problema com nova tecnologia.

“Espero que não seja permanente. Precisamos de publicidade política para fazer as pessoas ir às urnas e interessarem-se por temas políticas. É triste que tenhamos de chegar a esse ponto para evitar a manipulação. Espero que as grandes empresas tecnológicas façam um investimento a sério”, declarou.

“Se me derem 25% de desconto no pequeno almoço não me importo de partilhar os meus dados”, uma mercadoria que, como assinala a revista “The Economist”, é o “novo petróleo”.

“Não é justo que seja o único produto do qual os consumidores não podem retirar qualquer lucro. Devemos ter a posse da nossa informação. Já pouco podemos fazer em relação ao passado, mas é importante que possamos proteger o nosso futuro e o dos nossos filhos e netos”, frisou.

Há outros caminhos para proteger a privacidade e prevenir a desinformação, salienta Brittany Kaiser. Um deles é a educação e a sensibilização desde a infância para estas questões. A outra passa pela tecnologia.

“Se o Facebook investisse, poderia resolver o problema. Sou uma grande defensor do uso de “blockchain” [uma tecnologia também conhecida como “protocolo da confiança” e que usa a descentralização como segurança] e de encriptação avançada. Mas quem opta por uma transparência radical, como eu, deve ser remunerado por isso”, esclareceu.

Denunciantes como Rui Pinto devem ser protegidos

Quanto ao Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), aplicado na União Europeia, Kaiser considera que deve ser simplificado. “Quem é que aqui já leu as informações antes de instalar uma aplicação ou aceitar cookies? As pessoas não percebem o que leem, não há um consentimento informado”, assinalou. Na sala de imprensa ninguém admitiu ler as letras graúdas, quanto mais as miúdas.

Por último o caso do denunciante português Rui Pinto, do caso “Football Leaks”. Brittany Kaiser admitiu não conhecer bem o caso, mas encoraja a União Europeia a autorizar “proteção adicional” aos informadores.