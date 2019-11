Warriors brilham sem estrelas

Os Golden Sate Warriors conquistaram a primeira vitória no Chase Center, a nova casa da equipa de San Francisco. Steve Kerr terá ficado muito satisfeito pela resposta dos improváveis que estiveram em jogo. Sem contar com nenhuma das grandes estrelas, os californianos bateram os Portland Trail Blazers, por 127-118.

O "rookie" Eric Paschall foi a grande figura da partida, com duplo-duplo: 34 pontos e 13 ressaltos. O melhor marcador do encontro foi Damian Lillard, com 39 pontos. Foi a quarta derrota dos Blazers esta época e a segunda vitória dos Warriors.

A equipa de San Francisco não conta com Stpeh Curry, Klay Thompson, Draymond Green, D'Angelo Russell. Todos lesionados.

NBA

Resultados

Washington Wizards-Detroit Pistons, 115-99

Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans, 135-125

Memphis Grizzlies-Houston Rockets, 100-107

Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks, 106-134

Phoenix Suns-Philadelphia 76ers, 114-109

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers, 127-118