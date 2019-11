Ronaldo "Fenómeno" quer comprar um clube português

Ronaldo Nazário, também conhecido por "Fenómeno", está à procura de clube para comprar em Portugal.

O antigo jogador brasileiro já é proprietário do Valladolid, de Espanha. A experiência tem corrido bem e Ronaldo não quer ficar por aqui.

"Eu procurava um clube para comprar. Já tinha procurado em Inglaterra, na segunda divisão, claro, porque a primeira era muito cara. E mesmo a segunda [também é]. Também procurei em Portugal e continuo à procura em Portugal", revelou, na WebSummit, em Lisboa.

Ronaldo explicou como se processou a compra do Valladolid, que agora milita no principal escalão do futebol espanhol:

"Um dia, estava na Rússia, a comentar um jogo, e recebi um telefonema de alguém ligado ao Valladolid. Era o que eu procurava, uma equipa com grande história, a 1h40 de Madrid a conduzir. Mas também pelo preço. É um clube com 90 anos, passou muitos anos na I Liga, é de uma cidade com 300 mil pessoas, é a única equipa da cidade. Era uma grande oportunidade para mim e decidi aproveitar. Nunca pensei sofrer tanto num fim de semana, mas estamos a ir bem. Temos melhorado muito, estou muito feliz com o clube".