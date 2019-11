Exame europeu do Benfica

O Benfica joga com o Lyon, esta noite, para a Liga dos Campeões e o jogo, decisivo para a equipa portuguesa, está em destaque nas primeiras dos jornais desportivos.

"Domar o leão francês", titula "A Bola". Águia tem teste de fogo à dimensão europeia e à anunciada retoma.

"Temos de mostrar a nossa força". A frase é de Bruno Lage e serve de manchete do "Record". Se pontuar hoje, o Benfica só depende de si para estar nos oitavos de final da Liga dos Campeões. O jogo é às 20h00. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

"Marega em teste" é a manchete do jornal "O Jogo". Maliano regressará em Glasgow se hoje puder treinar sem queixas. O regresso de Casillas ao relvado e as críticas ao árbitro Rui Costa completam as páginas do FC Porto.

"A Bola" revela que o Sporting está interessado em contratar Makaridze, guarda-redes do Vitória de Setúbal. Wendel é reintegrado hoje nos trabalhos da equipa principal.

"O Jogo" anuncia duas finais para Sá Pinto. O treinador do Braga tem o lugar em risco. Jogos com Besiktas e Vitória de Guimarães decidem o seu futuro.

Nota, também, para a derrota do Boavista em Setúbal. Primeira derrota dos axadrezados na I Liga. Já não há equipas invencíveis no campeonato.