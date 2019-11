Emery quer ganhar em Guimarães para o Arsenal ser a primeira equipa a ter bilhete para a próxima fase

Unai Emery ambiciona vencer no terreno do Vitória de Guimarães, na quarta jornada da Liga Europa, para que o Arsenal seja a primeira equipa da prova a garantir o apuramento para os 16 avos de final.

O Arsenal não tem tido bons resultados, esta época, pelo que o futuro do treinador tem sido posto em causa. Questionado sobre isso, esta terça-feira, Emery mudou o foco para Guimarães: "O meu futuro, nesta altura, é o Arsenal. Estou focado no jogo de amanhã [quarta-feira], para sermos a primeira equipa a qualificar-se para a próxima fase da Liga Europa."



Emery decidiu não convocar Xhaka, que tem sido assobiado pelos adeptos do Arsenal. O técnico espanhol salientou que "confia muito" no jogador suíço, que "aceitou essa decisão" de não ser chamado.

"Foi uma decisão minha, do treinador. De resto, a equipa só tem é de estar focada no jogo. Esse assunto está fechado. Temos um jogo amanhã [quarta-feira] e queremos ir longe na Liga Europa. Temos muito respeito por esta competição e pelo Vitória de Guimarães", sublinhou.

O Vitória de Guimarães-Arsenal, da quarta jornada do grupo F, está marcado para quarta-feira, às 15h50, no Estádio D. Afonso Henriques. Jogo com informações nas edições de Bola Branca e em rr.sapo.pt.