Retirado o cartão vermelho a Son pela lesão de André Gomes

A Comissão Reguladora Independente da Associação de Futebol inglesa deu razão ao Tottenham, que recorreu do cartão vermelho mostrado a Heung-min Son, frente ao Everton, a propósito da lesão de André Gomes.

Os Spurs tinham recorrido da decisão do árbitro por considerarem que a falta do sul-coreano sobre o médio português não fora merecedora de expulsão, apesar das graves consequências. Martin Atkinson tinha, inicialmente, mostrado o cartão amarelo a Son. No entanto, alterou a cor após aperceber-se da gravidade da lesão de Andé Gomes, alegando que a entrada tinha posto "em risco a segurança do adversário".

Son não terá, assim, de cumprir os três jogos de suspensão a que tinha sido condenado de forma automática, pela expulsão.

André Gomes, que contraiu, na sequência da entrada de Son, uma fratura no tornozelo, foi operado com sucesso e recebeu alta hospitalar.

De acordo com a previsão feita, em entrevista a Bola Branca, pelo antigo médico da seleção portuguesa Henrique Jones, André Gomes deverá estar apto dentro de quatro meses, a tempo da fase final do Euro 2020.