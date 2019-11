Reagendamento e deslocalização da final da Libertadores em avaliação

A data e o local da final da Libertadores serão reavaliados, esta terça-feira, pela Conmebol. O jogo entre Flamengo, de Jorge Jesus, e River Plate está agendado para 23 de novembro, em Santiago do Chile, mas os protestos da população chilena contra o aumento do preço dos transportes públicos da capital levam os organizadores a ponderar alterações.

O adiamento da partida para 30 de novembro é um dado que se dá como praticamente adquirido. O sete dias ganhos permitirão à Conmebol preparar um plano alternativo, que de acordo com a imprensa sul-americana passa por ter Assunção, capital do Paraguai, como solução, caso o ambiente não acalme no Chile.

Caso os clubes tentem manter a data original, então Santiago deverá ser substituída, de imediato, por Assunção.