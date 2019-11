​Porto volta a ser capital do mundo do scouting

A cidade do Porto é na próxima semana a capital mundial do scouting. A 4ª edição do Congresso Mundial de Scouting está marcada para a cidade invicta, nos dias 12 e 13, no Hotel Porto Palácio.



O primeiro dia é destinado a ações de Masterclass e de Football Market e o segundo dia será preenchido por painéis de debate entre outros temas sobre scouting, talento, perfil de jogadores e gestão de ativos.

Emanuel Calçada, responsável pela Quest, Sports Solutions, a empresa que organiza o evento, detalha, em entrevista a Bola Branca, os conteúdos do evento. “O WSC - World Scouting Congress - é produzido pela Quest, a empresa líder em Portugal na área da produção e partilha de conhecimento relacionado com o futebol. O Congresso ocorre no Hotel Porto Palácio. No dia 12, teremos um Masterclass sobre scouting. São cinco disciplinas que vão abordar o tema do Scouting, e uma reunião entre clubes apelidada por Futebol Market. Trata-se de uma reunião entre clubes que se propõem a receber pessoas para tentar fazer negócios. Uma pessoa que tenha um produto ou serviço para propor a um clube tem a oportunidade de reunir de forma privada com um clube. São reuniões de 15 minutos. A pessoas podem reunir com cinco ou seis clubes”, explica.

O congresso tem o apoio da Liga Portugal. Emanuel Calçada encontra um significado especial. “A Liga olha para o evento como uma referência no mercado português e internacional”, sublinha.

Vários clubes de diferentes escalões e de vários pontos da Europa têm presença confirmada. “Clubes como Manchester City, Manchester United, Sevilha, Benfica, Sporting, Académica, Arouca, etc, vão estar presentes. Clubes que não são só de topo mas outros que militam no campeonato Portugal. É importante satisfazermos o nosso público alvo e por essa razão o Football Market está dividido neste conjunto de clubes”, refere Emanuel Calçada.

A Renascença é um dos parceiros associados ao Congresso Mundial de Scouting.