Liverpool vai fazer dois jogos em dois dias. Em continentes diferentes

O Liverpool revelou, esta terça-feira, que vai terá de realizar dois jogos em dois dias, para competições e em continentes diferentes.

Isto acontece porque o clube inglês vai disputar os quartos de fina da Taça da Liga, frente ao Aston Villa, em Inglaterra, a 17 de dezembro. E vai defrontar adversário a definir nas meias-finais do Mundial de Clubes, no Catar, na Ásia, no dia seguinte. O Liverpool não conseguiu reagendar o encontro da competição caseira.

"Como resultado, vamos utilizar duas equipas em simultâneo, com uma a participar no Mundial de Clubes, no Catar, e outra na Taça da Liga", pode ler-se no comunicado dos "reds", publicado no site oficial.



O Liverpool assume que este não é o "cenário ideal", o entanto, sublinha que se regeu pelos "melhores interesses" da competição, dos outros clubes e da própria equipa:

"Gostaríamos de agradecer à EFL [Liga inglesa] pelos seus esforços para nos acomodar e podemos confirmar que foram discutidas outras datas, mas no final de contas, nenhuma foi considerada adequada sem comprometer a calendarização da própria competição e sem submeter o nosso plantel a um esforço indevido."