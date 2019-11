Leipzig vence na Rússia e está a um passo dos oitavos de final

O RB Leipzig foi a São Petersburgo, na Rússia, vencer o Zenit, por 0-2, esta terça-feira, e deu um passo importante rumo aos oitavos de final da Liga dos Campeões, reforçando a liderança do grupo G, do Benfica.

O marcador foi inaugurado aos cinco minutos de compensação da primeira parte, por Demme. Ao minuto 63, e a coroar a superioridade atacante dos alemães (11-21 em remates), Sabitzer fixou o resultado final.

Com esta vitória, o Leipzig reforça a liderança do grupo G, com nove pontos, mais cinco que o Zenit e que o Lyon, que estão empatados nos segundo e terceiro lugares. Em último, com três pontos, está o Benfica.