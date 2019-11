Fabio Grosso rescinde com o Verona para treinar o Brescia

Fabio Grosso vai treinar o Brescia, até ao final da época. O antigo defesa, de 41 anos, é o escolhido para suceder a Corini, demitido após uma série de maus resultados. Grosso não estava a trabalhar, mas tinha contrato com o Verona, clube que ajudou a subir à Serie A, no final da época passada, mas do qual foi afastado.

Com a proposta do Brescia, Grosso e Verona chegaram, finalmente, a acordo e rescindiram o contrato. Esta será a sua primeira experiência de Grosso, como treinador, no campeonato principal.

O campeão do mundo pela Itália terminou a carreira de futebolista em 2012, na Juventus. Iniciou, logo na época seguinte, a carreira de treinador nos escalões de formação da equipa de Turim. Em 2017/18 esteve no Bari e foi sexto na Serie B. Na época passada foi afastado do Verona na reta final do campeonato.