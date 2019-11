Barcelona não sai do nulo caseiro com o Slavia de Praga

O Barcelona surpreendeu os adeptos, e não só, esta terça-feira, ao não conseguir levar de vencida os checos do Slavia de Praga, em casa.

Num jogo em que Lionel Messi chegou a atirar ao poste, apesar do escasso número (10) de remates do Barcelona, o resultado espelhou a falta de ideias dos catalães: 0-0.

Apesar deste revés,o Barcelona mantém a liderança do grupo F, com oito pontos, mais quatro que Inter de Milão e Borussia Dortmund, segundo e terceiro classificados. O Slavia está em último, com dois pontos.