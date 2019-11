Youth League. Benfica vence em casa do Lyon

O Benfica foi até Lyon vencer, por 3-2, na partida da quarta jornada da fase de grupos da Youth League, e vingaram a derrota sofrida no Seixal, na última partida.

O jogo começou de feição para a equipa portuguesa, que vencia por 2-0 ao intervalo, com golos de Umaro Embaló, que se lesionou no momento do golo, e Morato, que apontou o seu primeiro golo com a camisola do Benfica.

Dib reduziu aos 57 minutos, com um fantástico golo de fora da área. Tiago Gouveia voltou a lançar o Benfica para uma liderança confortável, aos 84 minutos. Wissa reduziu para o Lyon, aos 86 minutos, mas já não evitou a derrota caseira.

Com este resultado, o Benfica ultrapassa o Lyon na liderança do grupo G da Youth League, com os mesmos pontos do Lyon, mas com vantagem no confronto direto.

Na Youth League, apenas o líder do grupo tem passagem direta aos oitavos de final, pelo que o segundo classificado segue para os "play-offs". As águias somam 9 pontos, os mesmos que o Lyon, e apenas precisam de um empate contra o Leipzig, na próxima jornada, para assegurarem um dos dois primeiros lugares. O clube alemão tem quatro pontos e o Zenit apenas um.